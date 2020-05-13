Собянин выделил доплаты соцработникам, обслуживающим москвичей в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с участниками проекта «Мой социальный помощник». Московский градоначальник поблагодарил волонтеров и социальных работников, оказавших городу неоценимую помощь во время пандемии, вызванной коронавирусом. Эти люди блестяще зарекомендовали себя, работая с самыми уязвимыми группами людей — они оказывали помощь пожилым москвичам, оказавшимся в самоизоляции.

Собянин распорядился выделить социальным работникам, непосредственно работающим с людьми, дополнительные 25 тысяч рублей в месяц. Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и других стационарных учреждениях, получат доплату в размере 46 тысяч рублей в месяц.

Социальные помощники оказали более 370 тысяч услуг москвичам, находящимся на самоизоляции, отметил мэр. Собянин распорядился включить опыт работы волонтеров и социальных работников в период пандемии в стандарты социальных служб Москвы. Речь идет в том числе о привлечении к работе социальных волонтеров на постоянной основе.

Мэр также пригласил москвичей, переболевших COVID-19, стать волонтерами и донорами плазмы.

На встрече были озвучены данные по оказанной москвичам помощи: социальные службы получили 1,9 млн потенциальных новых клиентов — москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые должны были соблюдать режим полной самоизоляции и не выходить из дома.

Наиболее востребованными услугами назвали:

— покупку и доставка на дом лекарств; — покупку и доставку на дом продуктов питания; — оформление выплат в период самоизоляции; — покупку и доставку товаров первой необходимости; — помощь для домашних животных; — другие жизненно необходимые услуги (вынос мусора, доставка средств реабилитации и др.).

Помимо проекта «Мой социальный помощник» в Москве действуют еще несколько волонтерских проектов, отлично себя зарекомендовавших в период пандемии.

Это портал «Я дома. Агрегатор добрых дел», содержащий специальный раздел для людей, заболевших COVID-19.

Это действующие под эгидой Общероссийского народного фронта (ОНФ), Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), которые проводят акцию #МыВместе. В Москве оператором этой акции является «Мосволонтер» — крупнейший центр поддержки волонтерского движения в России.

Среди клиник, в которых работают волонтеры, — ГКБ №40 в Коммунарке, №15 им. Филатова, №31, №64, Госпиталь ветеранов войны №3, Морозовская ДГКБ, НМИЦ онкологии им. Блохина, НМИЦ радиологии и другие лечебные учреждения. Большинство из волонтеров — студенты медицинских вузов и колледжей, а также ординаторы и аспиранты.