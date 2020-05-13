Собянин выделил доплаты соцработникам, обслуживающим москвичей в период пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с участниками проекта «Мой социальный помощник». Московский градоначальник поблагодарил волонтеров и социальных работников, оказавших городу неоценимую помощь во время пандемии, вызванной коронавирусом. Эти люди блестяще зарекомендовали себя, работая с самыми уязвимыми группами людей — они оказывали помощь пожилым москвичам, оказавшимся в самоизоляции.
Собянин распорядился выделить социальным работникам, непосредственно работающим с людьми, дополнительные 25 тысяч рублей в месяц. Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и других стационарных учреждениях, получат доплату в размере 46 тысяч рублей в месяц.
Социальные помощники оказали более 370 тысяч услуг москвичам, находящимся на самоизоляции, отметил мэр. Собянин распорядился включить опыт работы волонтеров и социальных работников в период пандемии в стандарты социальных служб Москвы. Речь идет в том числе о привлечении к работе социальных волонтеров на постоянной основе.
Мэр также пригласил москвичей, переболевших COVID-19, стать волонтерами и донорами плазмы.
На встрече были озвучены данные по оказанной москвичам помощи: социальные службы получили 1,9 млн потенциальных новых клиентов — москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые должны были соблюдать режим полной самоизоляции и не выходить из дома.
Наиболее востребованными услугами назвали:
— покупку и доставка на дом лекарств;
— покупку и доставку на дом продуктов питания;
— оформление выплат в период самоизоляции;
— покупку и доставку товаров первой необходимости;
— помощь для домашних животных;
— другие жизненно необходимые услуги (вынос мусора, доставка средств реабилитации и др.).
Помимо проекта «Мой социальный помощник» в Москве действуют еще несколько волонтерских проектов, отлично себя зарекомендовавших в период пандемии.
Это портал «Я дома. Агрегатор добрых дел», содержащий специальный раздел для людей, заболевших COVID-19.
Это действующие под эгидой Общероссийского народного фронта (ОНФ), Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), которые проводят акцию #МыВместе. В Москве оператором этой акции является «Мосволонтер» — крупнейший центр поддержки волонтерского движения в России.
Среди клиник, в которых работают волонтеры, — ГКБ №40 в Коммунарке, №15 им. Филатова, №31, №64, Госпиталь ветеранов войны №3, Морозовская ДГКБ, НМИЦ онкологии им. Блохина, НМИЦ радиологии и другие лечебные учреждения. Большинство из волонтеров — студенты медицинских вузов и колледжей, а также ординаторы и аспиранты.