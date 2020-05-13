Восьмидесятилетнего режиссера Хотулева прооперировали в Москве

Москва, 13 мая. Известного режиссера Вячеслава Хотулева, которому исполнилось 80 лет, прооперировали в одной из столичных клиник.

Документалист последние годы борется с раком толстой кишки. Врачи решили, что больше не могут тянуть с операцией. Анестезию проводили интубационно через дыхательные пути.

Операция продлилась два часа. Как пишет KP.Ru, она прошла успешно. Сейчас режиссер восстанавливается в больнице.

Хотулев — режиссер пяти полнометражных фильмов, автор сотни статей по вопросам развития кинематографа. Работал в «Мосфильме». Одна из его последних фильмов — документальная лента, которая посвящена реформатору Петру Столыпину, его работе и взаимоотношения с царской семьей.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла 68-летняя актриса Татьяна Паркина. Звезда фильма «Не могу сказать «прощай» болела раком. У нее была терминальная стадия заболевания, врачи не смогли спасти артистку.