Власти продлили прием заявок на получение субсидий для компаний Москвы

Москва, 13 мая. Столичные власти продлили срок приема заявок на включение в список социальных предприятий, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Такие предприятия могут получить субсидии до 1 млн рублей на покупку и оборудования, оплату ЖКХ, погашение процентов по кредитам. Данную поддержку могут получить почти 30 тысяч компаний.

Сергунина пояснила, что срок приема заявок продлен на то же количество дней, что были объявлены нерабочими. Поскольку в столице еще действует режим повышенной готовности, заявки можно присылать на электронную почту.

Премьер Михаил Мишустин поручил правительству реализовать все меру поддержки для самозанятых россиян и бизнеса средних масштабов, которые оказались под ударом из-за вируса. Он подчеркнул, что поддержать экономику и население нужно прямо сейчас, в противном случае позитивного эффекта от этой меры не будет.

Российские власти также расширили список отраслей, которые сильно пострадали от COVID. В него вошла торговля через автоматы и создание изделий народного промысла.