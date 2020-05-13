Более 60 реанимационных коек появилось в НИИ Склифосовского в Москве

Москва, 13 мая. Дополнительные 67 койко-мест в реанимации появились в НИИ Склифосовского в Москве, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Перепрофилировали два этажа учреждения всего за несколько дней. В обычных палатах появились реанимационные койки. Замглавы департамента Алексей Паламарчук рассказал, что в палатах есть санузлы и система дезинфекции.

Под аппарат компьютерной томографии оборудовали пространство. Пациентов с коронавирусом в НИИ Склифосовского принимают в двух корпусах. Здесь же делают свыше 2,5 тысячи тестов в день.

ВОЗ сообщила, что более сотни компаний разрабатывают вакцину против COVID-19. Клинические исследования формул начали уже восемь разработчиков.

Параллельно идут исследования в России. Минздрав РФ разрешил испытание препарата компании «Биокад» от ревматоидного артрита против коронавируса. Эффективность средства проверят в 11 медцентрах.

Эксперты полагают, что есть риск повторного заражения коронавирусом у людей с иммунодефицитом. А вот лица, у которых крепкое здоровье и нет хронических недугов, могут надеяться на собственный иммунитет.