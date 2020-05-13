Власти Москвы создали онлайн-площадку для представителей турбизнеса

Москва, 13 мая. Столичные власти организовали площадку для представителей туристического бизнеса travelhub.moscow, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На этом сайте можно обсуждать совместные проекты и обмениваться опытом. Проект ориентирован на развитие отрасли и поддержку отельеров, экскурсионных бюро, туроператоров.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, сейчас туризм оказался в сложных условиях. Бизнес-сообществу необходимо адаптироваться к новым реалиям, пишет «Вечерняя Москва».

Власти считают, что выйти из кризиса можно только вместе. Именно коллаборация, грамотное инвестирование и создание общих проектов поможет нормализовать туризм. Сайт будут регулярно обновлять и размещать новости туризма, анонсы событий отрасли.

Москва является крупным туристическим брендом РФ. В 2019 году столица приняла почти 25 млн туристов со всего мира. Иностранцы любят прогулки по историческим местам города, ночные заведения и рестораны.

Они также приезжают в Москву на крупные спортивные мероприятия. Большой популярностью у туристов пользуется канатная дорога, парк «Зарядье», Красная площадь, Третьяковская галерея и другие известные музеи.