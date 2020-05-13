Имена московских медсестер занесли в энциклопедию

Более 50 тысяч сотрудников столичных стационаров, поликлиник, станции скорой медицинской помощи и других организаций столичного здравоохранения отметили свой профессиональный праздник. К Международному дню медицинской сестры НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы выпустил энциклопедию «Ветераны Великой Отечественной войны: московские врачи и медсестры».

В книге собраны сведения о работе московских медиков в годы войны. Их вклад в победу на фронте был неоценим.

«Без медицинской помощи поддерживать воинские подразделения в состоянии боевой готовности невозможно. От всего сердца поздравляю всех, кто помог нашей стране одержать победу в Великой Отечественной войне. Выражаю слова глубокой благодарности московским врачам и медсестрам, выполнявшим свой долг в нелегкие военные годы», — обращается к медикам во вступительном слове руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По статистике, медицинская сестра проводит с пациентом больше времени, чем остальные врачи, выполняя лечебные процедуры. На ее плечи возлагаются обязанности по амбулаторному приему больных, ассистированию при операциях, работе для облегчения состояния пациента, обучению пациента и его родственников правилам ухода.

«Сегодня на защиту москвичей вышли тысячи медицинских сестер, которые работают в приемных отделениях, в реанимациях, отделениях стационаров, в поликлиниках, на скорой помощи. Свой праздник вы всегда встречаете на работе, а в эти дни именно вы находитесь на передовой. В это сложное время для всех нас вы — пример мужества, стойкости и выдержки. Многие из вас жертвуют временем в кругу семьи и отдают все свое внимание пациентам и своей работе. Спасибо вам за верность своему делу, доброе и чуткое отношение к пациентам», — добавил Алексей Хрипун.

Особенно важным труд этих специалистов стал сегодня, в разгар пандемии нового коронавируса, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.