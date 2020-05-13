Почти 1900 человек в Москве выздоровели от коронавируса за сутки

Москва, 13 мая. Еще 1864 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Всего с начала эпидемии коронавируса в российской столице вылечились 21 506 человек. Количество выздоровевших растет с каждым днем.

Минздрав России готовит новые кадры для лечения пациентов с коронавирусом. Узкие специалисты, которые не занимаются инфекционными болезнями, проходят необходимую подготовку. Таким образом власти готовят банк кадров.

Во время режима самоизоляции россияне пересмотрели приоритеты в покупках и стали покупать больше полезной домашней техники. В два раза выросли продажи хлебопечек и увлажнителей воздуха.

Также граждане чаще покупали спортивный инвентарь и одежду для физкультуры. Россияне почти отказались от сладостей, но чаще заказывали еду на вынос.

В связи с этим число вакансий доставщика еды и курьера резко возросло. В некоторых регионах заработная плата курьеров выросла в разы. Например, в Петербурге, некоторым курьерам платили до 140 тысяч рублей в месяц.