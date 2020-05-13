Более 20 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за сутки

Москва, 13 мая. Число поступивших в больничный комплекс в Коммунарке за последние сутки составило 22, в общей сложности лечение в медучреждении проходят 317 человек. Об этом рассказал главный врач больницы в Новой Москве Денис Проценко.

«Состоит [на лечении] 317 человек, из них: 104 — средней тяжести, 187 — тяжелые и 22 — крайне тяжелые. За сутки поступили еще 22 человека», — говорится в сообщении.

Все 317 находящихся в стационаре пациентов имеют диагноз «внебольничная пневмония». COVID-19 подтвержден у 192 человек.

Согласно статистике на 12 мая, число пациентов с коронавирусом в больнице начало уменьшаться. Когда на лечении находились 335 человек, с диагнозом «внебольничная пневмония» было 327 пациентов, а вызываемая коронавирусом болезнь была подтверждена у 204. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключена половина пациентов.

В инфекционной клинической больнице №2 Департамента здравоохранения Москвы на лечении находятся 620 человек, в том числе 21 в реанимации, сообщает главврач Светлана Краснова. По ее словам, за сутки поступило 40 больных, 22 из них с подтвержденным заражением. При этом 82 человека были выписаны, включая 30 выздоровевших от коронавируса.