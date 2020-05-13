Врач объяснил, что медицинская маска поможет меньше прикасаться к лицу

Москва, 13 мая. Ношение медицинской маски и перчаток в общественных местах не только обеспечит москвичам защиту от коронавируса, но и позволит им меньше касаться своих лиц. Об этом рассказал главврач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко.

Напомним, что с 12 мая в столице начал действовать масочный и перчаточный режим: все граждане обязаны носить оба средства индивидуальной защиты одновременно в общественном транспорте и на объектах торговли.

Вечорко отметил, что эта мера не только защитит жителей и гостей города от инфекции — маска также станет механическим препятствием, которое снизит контакт рук с лицом.

«Перчатки и маски являются защитным барьером не только для вируса, передающегося воздушно-капельным путем, но и прекрасно отсекают возможность физического контакта с лицом. Я полностью поддерживаю ношение этих средств защиты», — сказал медик.

Он уточнил, что находиться в общественных местах в масках и перчатках должны и дети.

Вместе с тем Вечорко добавил, что без крайней необходимости выводить их на улицу и в многолюдные места все же не стоит до тех пор, пока в городе действуют ограничения, — до 31 мая включительно.

Врач напомнил, что медицинская маска является одноразовой, поэтому после двух часов непрерывного ношения ее нужно утилизировать. По словам медика, делать это следует и после снятия с лица, поскольку повторное надевание может спровоцировать попадание вируса на слизистую.

Ранее стало известно, что в столичном метрополитене по Кольцевой линии начал курсировать поезд с облаченной в медицинскую маску кабиной машиниста, сообщает РИАМО. Таким образом департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвал горожан не забывать носить средства защиты во время посещения общественных мест.