Председатель Мосгордумы рассказал, что Москва готова к первому этапу отмены ограничений

Москва, 13 мая. Москва соответствует всем необходимым требованиям для первого этапа снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — заявил Шапошников в эфире телеканала «Звезда», комментируя возможное ослабление карантинных мер в столице.

Он напомнил, что предусмотрены три этапа постепенного выхода из режима самоизоляции. Первый этап допускает занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и с детьми, а также возобновление работы некоторых магазинов. Второй этап разрешает прогулки с членами семьи, открытие кафе и ресторанов при условии ограничении числа посетителей, а также возобновление занятий в образовательных учреждениях. Третий этап позволит открыть парки и зоны отдыха при условии соблюдения социальной дистанции, а также открытие всех магазинов и заведений общепита без ограничений на число посетителей. Шапошников подчеркнул, что люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до полного снятия ограничений.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 287 тысяч человек.