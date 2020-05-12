В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

Москва, 12 мая. В Москве скончались 53 пациента с выявленным коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб.

«В Москве скончались 53 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее количество летальных исходов в столице достигло 1 232.

Днем во вторник сообщалось, что в столице выявлено 5392 новых случая заболевания COVID-19. Общее число случаев инфицирования в городе составляет 121 301, передавал RT. В оперативном штабе добавили, что более 80% новых заболевших коронавирусом в столице младше 65 лет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возвращение россиян к нормальной жизни после пандемии не исключено уже летом. Однако это обусловлено необходимостью соблюдения всех ограничений по противодействию инфекции. Голикова предупредила, что в тех регионах, где в минувшие праздничные дни массово нарушались ограничительные требования, высока вероятность роста числа заразившихся коронавирусом, передавал НСН.

Вспышка вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 4,3 млн человек. Заболевание унесло жизни более 291 тыс. человек. В России зафиксировано более 232 тыс. случаев инфицирования.