Дептранс Москвы опроверг слухи о «завышении» цен на маски и перчатки в метро

Москва, 12 мая. Пресс-служба департамента московского транспорта опровергла информацию о якобы имевшем место завышении цен на маски и перчатки, которые продаются в столичном метро. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Информацию о «завышении» цен начала распространять «Русская служба BBC», опубликовав материал, в котором сообщалось, что наценка на маски в московском метро якобы составляет 1800%, а на перчатки – 450%. Журналисты британского СМИ заявили, что столичный метрополитен якобы приобрел маски по 1,64 рубля за штуку, а перчатки – по 4,37 рубля за пару.

«Сегодня BBC опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной. Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки», — объяснили в пресс-службе дептранса Москвы.

В действительности, закупочная цена одной маски составляет от 21 до 23 рублей без учета логистических расходов. В пресс-службе напомнили, что стоимость масок в аптеках и супермаркетах Москвы составляет от 32 до 60 рублей. Пара перчаток стоит от 20 до 43 рублей.

Почти тысяча точек по продаже средств индивидуальной защиты заработала в московском метро. Пассажиры могут приобрести маски и перчатки в кассах, торговых павильонах и автоматах. Перчатки стоят 20 рублей, маска – 30 рублей, набор из маски и перчаток – 50 рублей.