Синоптики предупредили о штормовом ветре и дожде в Москве

Москва, 12 мая. Штормовой ветер и осадки в виде дождя ожидаются в столичном регионе с вечера 12 мая до утра 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В сообщении говорится, что по прогнозам синоптиков из Росгидромета, в период с 22.00 12 мая до 9.00 13 мая в столице ожидается кратковременный дождь, а также сильный северо-западный ветер с порывами, скорость которых будет достигать 21 метра в секунду, передает РИАМО.

Также вечером в Москве прогнозируется резкое похолодание, столбики термометров могут опуститься на 10 и более градусов.

Спасатели призвали горожан обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями из-за сильного ветра. Владельцам авто рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.