В Москве снова можно получить цифровой пропуск по СМС

Москва, 12 мая. Оформление цифровых попусков для передвижения по Москве снова стало возможным с помощью отправки СМС. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

В сообщении отмечается, что получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления разрешительных бумаг в соответствии с пунктом 4.5 установленого порядка, осуществляется на основании заявки на официальном сайте мэра и правительства столицы и еще несколькими способами.

«По телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан РФ при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, что режим пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте был введен в Москве и области с 15 апреля.