Три человека погибли в ДТП с участием фуры на трассе в Подмосковье

Москва, 12 мая. Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей и фуры произошла в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на 58-м километре дороги Крым в Чеховском городском округе. Правоохранители заявили, что произошло попутное столкновение трех автомобилей: КамАЗ, Dodge и Toyota. Отмечается, что в результате аварии погибли три человека, передает «Вечерняя Москва».

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске водитель иномарки не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждение и перевернулась на бок, передает РИАМО.