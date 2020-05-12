Поезд с рисунком защитной маски на кабине машиниста появился в московском метро

Москва, 12 мая. Поезд с облаченной в медицинскую маску кабиной машиниста начал ездить по Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кабину машиниста покрасили таким образом, как будто на ней медицинская маска. Департамент призвал жителей столицы вдохновляться внешним обликом поезда и не забывать носить маски и перчатки во время посещения общественных мест, а также при передвижении на транспорте, передает РИАМО.

Федеральное агентство новостей публикует видео поезда с актуальным рисунком на кабине машиниста.

Напомним, что масочный режим начал действовать в стоилце с 12 мая. В общественных местах нужно обязательно носить маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты, в том числе перчатки.