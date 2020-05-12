Суд арестовал организатора хосписа в Красногорске на два месяца

Москва, 12 мая. Суд арестовал на два месяца хозяина частного хосписа в Красногорске, где при пожаре погибли 11 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Московской области.

«Организатора хосписа заключили под стражу до 11 июля», — говорится в сообщении.

Напомним, что пожар в коттеджном поселке «Красногорская Усадьба» вспыхнул в ночь на 11 мая. В результате трагедии скончались 11 человек, двое из них умерли в отделении реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Вероятной причиной возгорания была названа неисправность электропроводки.

По данным региональных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.