Голикова заявила, что Москва достойно справляется с COVID-19

Москва, 12 мая. Москва достойно справляется с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что Москва, как крупный промышленный и транспортный узел, первой столкнулась с опасной коронавирусной инфекцией и всеми сопряженными с ней сложностями.

«Но, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню летальности», — заявила вице-премьер.

По ее словам, власти надеются на то, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится к лету. Она подчеркнула, что это станет возможным, если граждане будут неукоснительно соблюдать все меры безопасности.

Ранее Голикова заявляла, что специалисты фиксируют снижение темпов прироста пациентов с коронавирусом в России. Она также отметила, что число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в РФ ниже, чем в целом по миру.

Она рассказала, что доля смертей из-за опасной коронавирусной инфекции в мире увеличилась в 3,5 раза.