Москвичи c COVID-19 более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции

Москва, 12 мая. Москвичи с коронавирусной инфекцией и проживающие с ними люди более 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Речь идет о жителях Москвы, которые получили предписания о прохождении лечения от опасной инфекции на дому. Данная категория граждан должна соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления, передает РИАМО.

«Каждое нарушение фиксируется, и каждый нарушитель привлекается к административной ответственности», — заявил Данчиков.

Он отметил, что многие предприятия возобновляют работу после длительного простоя, поэтому соблюдение всех мер безопасности играет очень важную роль. По его словам, только за прошедшие сутки в Москве были зафиксированы более тысячи нарушений самоизоляции.

Данчиков призвал проходящих лечение на дому жителей столицы отнестись серьезно к существующим ограничительным мерам и не подвергать опасности здоровье других людей.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве были выявлены 5392 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в городе достигло 121301. Побороли инфекцию и были выписаны из больниц 19642, скончались 1179 человек.