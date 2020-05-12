Спецкор ФАН проверил, соблюдают ли москвичи масочный режим

Корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис испытал на себе новые «коронавирусные» директивы мэра Москвы Сергея Собянина.

Утром 12 мая обнаружилось, что в доме почти не осталось еды и надо отправляться в магазин. Памятуя о новейших инициативах столичного градоначальника, я облачился в маску и припасенные заранее перчатки и выдвинулся в ближайший сетевой супермаркет, решив заодно и удостовериться в дисциплинированности москвичей.

Как выяснилось по прибытии на место, дисциплину соблюдали почти все. Тех же, кто решил отовариться с открытым лицом и голыми руками, дюжий охранник, стоящий при входе, непреклонно заворачивал восвояси. И пощады не было никому, включая некоего гражданина с яркой печатью порока на лице, пришедшего за дежурным утренним «лекарством».

Подивившись такой оперативности исполнения указов мэра, я прошел в торговый зал, достал из кармана журналистское удостоверение и попросил администратора свести меня с директором. Хотелось получить исчерпывающую информацию о принятых мерах и официальное разрешение пофотографировать торговый процесс.

Директором оказалась приветливая дама элегантного возраста. Водя меня по своим владениям, она успевала одновременно рассказывать о том, что «без масок и перчаток теперь ни-ни — иначе магазин просто закроют», отдавать распоряжения подчиненным и даже энергично просить покупателей «оказать содействие прессе и попозировать». Последние безоговорочно уступали директорскому напору и только спрашивали, как им лучше встать.

«Главное — соблюдать социальную дистанцию!» — отвечала им моя провожатая.

Закончив с фотографированием и приятным общением, я быстро купил все необходимое и взял курс в сторону дома.

Что можно сказать по итогам этого похода? Думаю, что такие строгости будут соблюдаться только в крупных магазинах, принадлежащих общероссийским сетям. В маленькой же продуктовой лавочке, встроенной в мой дом, решили ограничиться лишь объявлением о новых правилах обслуживания, приклеенным на входную дверь. Внутри же ничего не изменилось.

Люди в проезжающих мимо меня автобусах тоже не особо беспокоились — маски на них, конечно, были, но спущенные на подбородки, а перчаток я и вовсе не заметил.

Разумеется, крайне странным мне показалось соседство свежих инициатив московской мэрии со вступившими в силу с 12 мая некоторыми послаблениями самоизоляционного режима. Но это хотя бы можно объяснить президентскими словами о том, что власть на местах вольна действовать по своему разумению, лишь бы не во вред.