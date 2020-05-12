Подросток с коронавирусом сбежал из больницы в Москве

Москва, 12 мая. Подросток с выявленной коронавирусной инфекцией сбежал из медицинского учреждения в Москве. По имеющейся информации, школьник состоит на учете в ПНД.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что мальчик покинул инфекционное отделение больницы в Северном Тушино. Он сбежал из медицинского учреждения в ночь на 9 мая, передает телеканал «360».

В сообщении отмечается, что мальчик учится в восьмом классе и ранее у него была выявлена опасная коронавирусная инфекция. Подчеркивается, что ранее он уже неоднократно покидал больничные стены. Ребенок живет с мамой и наблюдается у медиков в психоневрологическом диспансере.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место жительства беглеца. В данный момент они устанавливают все подробности и причины случившегося.