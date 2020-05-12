В Москве заработала автоматическая система по отслеживанию авто без пропусков

Москва, 12 мая. Автоматическая система для отслеживания автомобилей без цифровых пропусков заработала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе «Центра организации дорожного движения».

В сообщении отмечается, что новая технология для отслеживания нарушителей работает на базе свыше 2,5 тысячи камер видеонаблюдения.

«Камеры сканируют автомобильный поток, считывают государственные регистрационные знаки, которые затем сверяются с базой номеров, привязанных к цифровым пропускам. Все это происходит автоматически и в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Данные о нарушителях сразу же передаются на ближайший пост дорожной полиции. Применение подобной технологии позволяет значительно экономить время и ресурсы сотрудников правоохранительных органов, а также не останавливать лишний раз тех, у кого все в порядке с разрешительными бумагами, передает РИАМО.

«Мы сразу видим, когда подъезжает автомобиль без пропуска, и останавливаем его. Тут же на месте мы объясняем человеку, что если он поедет дальше, то получит штраф с камеры и раздаем листовки, объясняем где и как оформить пропуск», — рассказал заместитель начальника управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Алексей Диокин.

Напомним, что с 15 апреля в Москве и области передвигаться на общественном или личном транспорте можно только при наличии специального цифрового пропуска.