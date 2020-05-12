Хозяину частного хосписа в Красногорске, где погибли 11 человек, предъявили обвинения

Москва, 12 мая. Хозяину частного хосписа в Красногорске, где после пожара погибли 11 человек, предъявили обвинение, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Как уточнила старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий, мужчине инкриминируют совершение преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Как сообщал ранее телеканал 360, трагедия произошла в ночь на 11 мая. Из-за возгорания в частном хосписе «Второй дом» погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек пострадали. По предварительным данным, возгорание спровоцировала неисправная электропроводка.

Местные власти заявили, что в здании, где произошел пожар, хоспис не был зарегистрирован. В рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Помощь пострадавшим оказывает специальный штаб, созданный после ЧП. Как пишет Федерал Пресс, спасенным из огня пожилым людям ничего не угрожает, они находятся под присмотром.