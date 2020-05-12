Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до 11

Москва, 12 мая. Двое пострадавших при пожаре в хосписе в Красногорске скончались в больнице, таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«В настоящий момент врачи борются за жизни троих пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает РИАМО.

Напомним, что пожар в пансионате «Второй дом», который использовался владельцами как хоспис, произошел накануне ночью. Специалисты установили, что причиной возгорания стала несправная электропроводка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавших в больнице и заверил, что всем жертвам трагедии будет оказана помощь.