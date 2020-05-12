Медики за сутки выявили 5392 случая коронавируса в Москве

Москва, 12 мая. Медики за прошедшие сутки выявили коронавирусную инфекцию еще у 5392 жителей Москвы. Общее число выявленных случаев опасной инфекции в столице достигло 121301. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении отмечается, что с начала пандемии опасное заболевание успешно побороли и были выписаны из медицинских учреждений 19642 человека, 1179 пациентов скончались. Подчеркивается, что новые случаи коронавируса также были выявлены в Московской области — 1063 за сутки. Число инфицированных в регионе достигло 22700, передает РИАМО.

Всего за минувшие сутки в РФ были выявлены 10899 случаев опасной коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Отмечается, что у 43,1% пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Поправились 3711 человек, 107 умерли.

В столичном регионе действует режим самоизоляции. Для перемещения на любом виде транспорта необходимо оформить цифровой пропуск. Также с 12 мая все горожане должны соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и в транспорте.