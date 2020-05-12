Москвичам будут выносить предупреждение 12 мая за отсутствие маски

Москва, 12 мая. Масочный режим введен в Москве с 12 мая. Горожане обязаны носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест, а также в транспорте. В ГКУ «Организатор перевозок» пояснили, чем обернется для горожан пренебрежение введенными мерами безопасности.

В сообщении говорится, что в первый день действия масочного режима в столице штрафовать никого не будут, однако затем появление в общественном месте без маски и перчаток обернется штрафом, передает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что за соблюдением введенных мер безопасности будут следить в том числе городские камеры видеонаблюдения. На транспорте за выполнением правил будут наблюдать контролеры из ГКУ «Организатор перевозок».

Денежное взыскание за появление без средств защиты на работе или в магазине составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч.