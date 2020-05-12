Некоторые ограничения по коронавирусу продлили в Подмосковье

Москва, 12 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о продлении некоторых ограничений в регионе из-за пандемии коронавируса. Так, ограничительные меры на работу экономических отраслей продлятся до 18 мая. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что данное решение было принято по рекомендации специалистов из обласного Минздрава РФ. В течение дополнительной нерабочей недели регион сможет лучше подготовиться к запуску предприятий. Властям необходимо проработать новые санитарные правила для производств и успеть обеспечить их работников средствами индивидуальной защиты, передает «Газета.Ru».

По словам Воробьева, Московская область достигла лишь одного из трех показателей, необходимых для выхода из режима ограничений. Так, коэффициент распространения коронавируса в регионе равен 1,2%, а допустимое значение не должно превышать 1%. Коечный фонд должен быть свободен на 50%, в области пока 38%.

Соответствует рекомендациям Роспотребнадзора только объем проведенных тестов на коронавирус: 90 на 100 тысяч населения при минимальном пороге — 70 на 100 тысяч.