Москвичей предупредили о грозах и граде во вторник

Москва, 12 мая. Облачная погода и кратковременные дожди ожидаются в Москве и области во вторник. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, кратковременные осадки в виде дождя могут сопровождаться грозой и градом. Столбики термометров будут фиксировать в Москве до плюс 24 градусов, в Подмосковье температура воздуха также составит плюс 24 градуса.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду, местами возможны порывы воздушных масс до 20 метров в секунду, передает РИАМО.

Относительная влажность воздуха будет составлять около 50%. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба.