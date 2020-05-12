Три мины и снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье

Москва, 12 мая. Ручную гранату и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Черная Грязь в Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В сообщении отмечается, что сигнал об опасной находке поступило спасателям 11 мая. На место обнаружения боеприпасов выехали специалисты взрывотехнической службы, передает РИАМО.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Мероприятия по изъятию и уничтожению боеприпасов запланированы на 12 мая», — говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что в тот же день специалистами были найдены три минометных мины в деревне Утицы. Боеприпасы также не представляют угрозы для населения, их тоже вывезут на полигон для безопасной деактивации.