Москва, 11 мая. Главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин подтвердил, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Шабунин сообщил, что у него дигностировали COVID-19. Сейчас доктор самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать оттуда.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», — приводит слова Шабунина пресс-служба депздрава столицы.

Врач подчеркнул, что сейчас общается с коллегами исключительно по видеосвязи.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 240 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.