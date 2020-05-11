Росгвардия патрулирует акваторию Москвы-реки и Химкинского водохранилища

Москва, 11 мая. Росгвардейцы Центрального округа контролируют соблюдение режима самоизоляции в период майских праздников в том числе с помощью беспилотников и вертолета, а к патрулированию акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища приступили экипажи катеров столичного ОМОН.

В сообщении отмечается, что бойцы Росгвардии продолжают работу по обеспечению правопорядка. В столице ведется постоянный мониторинг обстановки, особое внимание уделяется лесопарковым зонам.

В акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища работают патрули на катерах, они оказывают содействие своим коллегам на суше при проведении профилактической работы с горожанами во время действия режима повышенной готовности. Правоохранители фиксируют все факты нарушений общественного порядка.

Отмечается, что с начала майских праздников росгвардейцы провели свыше 26 тысяч профилактических бесед, выписали более шести тысяч уведомлений и задержали свыше 1,2 тысячи нарушителей режима самоизоляции.