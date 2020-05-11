В Москве выросло число проводимых тестов на коронавирус

Москва, 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не следует бояться цифр по количеству выявленных случаев коронавируса в столице. По его словам, важным остается лишь тот факт, что своевременное выявление заболевания позволяет незамедлительно приступить к лечению пациентов.

Столичный градоначальник отметил, что число тестирований на новую коронавирусную инфекцию в Москве выросло в три раза за 20 дней, передает «Вечерняя Москва».

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным он также сообщил, что вероятность распространения опасной инфекции будет существовать еще продолжительное время. Он подчеркнул, что задача властей в данной ситуации заключается в обеспечении нормальных условий жизни для граждан в условиях новой реальности.

Мэр столицы отметил, что при снятии ограничений необходимо обратить внимание на пять факторов. Так, по его словам, должна закрепляться ответственность руководства компаний и сотрудников за соблюдение мер безопасности, передает радио Sputnik.

Собянин также поблагодарил президента за меры поддержки в ситуации с пандемией коронавируса, отдельно отметив важность помощи семьям с детьми.