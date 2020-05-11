Госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо» обеспечен всеми лекарствами

Москва, 11 мая. Временный госпиталь в подмосковном «Крокус Экспо» укомплектован всеми необходимыми для пациентов с коронавирусной инфекцией препаратами. Об этом рассказал главный врач первой городской больницы Константин Соболев.

Соболев отметил, что медицинское учреждение в полном объеме обеспечено всеми дорогостоящими препаратами, в том числе и дефицитными. Поставки лекарственных препаратов в больницу осуществляет Минздрав РФ. Главврач напомнил, что госпиталь был возведен для долечивания пациентов с легкой и средней степенями тяжести болезни, передает РИАМО.

Подчеркивается, что в случае необходимости медучреждение может оказывать помощь и тяжелобольным пациентам, потому что к каждой койке в стационаре подведен кислород. Планируется, что новое медучреждение начнет принимать пациентов с 12 мая. Госпиталь рассчитан на 920 коек. В первый день стационар примет 30-40 пациентов с коронавирусом.

Ранее внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что активное распространение опасной коронавирусной инфекции в России может затянуться до июня, передает «Ридус».