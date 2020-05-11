СК РФ задержал владельца хосписа в Красногорске, где из-за пожара погибли люди

Москва, 11 мая. Правоохранители задержали организатора хосписа в Красногорске, где при пожаре погибли 9 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

Трагедия произошла в ночь на 10 мая в пансионате для пожилых людей «Второй дом» в Красногорске. В заведении, которое используется как хоспис, вспыхнул пожар. Девять человек погибли, еще девять были госпитализированы, в том числе шесть человек в тяжелом состоянии.

По имеющейся информации, на момент ЧП в здании находились 37 человек, 20 смогли выбраться на улицу самостоятельно, остальных из здания вынесли спасатели. Отмечается, что пламя охватило 30 квадратных метров площади. Причиной гибели постояльцев стало отравление продуктами горения, передает «Ридус».

Предварительной причиной пожара называют неисправность электропроводки. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», передает НСН.