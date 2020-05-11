В Москве коронавирус выявили еще у 6169 жителей

Москва, 11 мая. Опасную коронавирусную инфекцию за сутки выявили еще у 6169 человек в Москве. Общее число случаев инфицирования достигло 115909. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены в Московской области — 1079 за сутки. С начала пандемии там выявили опасное заболевание у 21637 пациентов, передает РИАМО.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 11656 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Отмечается, что у 46,5% пациентов опасная инфекция не имела никаких клинических проявлений. Коронавирусная инфекция за сутки унесла жизни 94 человек, 5495 успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, что в Москве и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выйти на улицу можно лишь в том случае, если вам нужно сходить в аптеку или за продуктами.

Ранее российские правоохранители назвали регионы, где чаще всего нарушают режим самоизоляции. В этот список попали Краснодарский и Приморский край, Ставрополье, а также Республика Дагестан, передает «Ридус».