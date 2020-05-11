В Москве выздоровели еще более 4 тысяч пациентов с коронавирусом

Москва, 11 мая. Более четырех тысяч пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве. С начала пандемии опасную инфекцию побороли уже 17822. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По словам Раковой, число выздоровевших пациентов достигло 4032. Отмечается, что специалисты ставят диагноз на основании специального теста. Для проведения исследований у пациента берут мазок из носа и ротоглотки, а также проводят другие анализы, передает «Вечерняя Москва».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться», — заявила заммэра.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов предположил, что с наступлением жаркой погоды может произойти резкий рост числа пациентов с выявленной опасной инфекцией, передает «Ридус».