В Москве и области ожидается до 21 градуса тепла в понедельник

Москва, 11 мая. Московский регион в понедельник будет находиться под влиянием антициклона, температура воздуха в столице и области будет до плюс 21 градуса. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

Столбики термометров в Москве будут фиксировать от плюс 19 до плюс 21 градуса, в области воздух также прогреется до плюс 21 градуса, передает РИАМО.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 10 метров в секунду, атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что с 13 мая в столичном регионе ожидается резкое похолодание, передает «Ридус».