Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье, один погиб

Москва, 10 мая. Двое мужчин попали под электричку в Московской области, один из них скончался, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Инцидент произошел 10 мая недалеко от станции «Водники» Савеловского направления МЖД. Один мужчина получил тяжелые травмы, он скончался на месте.

Второго пострадавшего срочно госпитализировали. Информации о его состоянии нет. По данным ведомства, двое мужчин проигнорировали меры безопасности. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Этот случай не единичный в Подмосковье. Ранее сообщалось, что мужчину в состоянии алкогольного опьянения зажало в дверях электрички, в результате чего пассажир упал между платформой и поездом. Жертвами на железной дороге становились не только взрослые, но и дети.