Собянин осмотрел временные корпуса для пациентов с COVID-19 в Филатовской больнице

Москва, 10 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства временных корпусов на базе Филатовской больницы.

Градоначальник отметил, что еще 3,5 тысячи койко-мест для пациентов с коронавирусом развернут на следующей неделе при 17 больницах. Собянин положительно оценивает мощности столичной системы здравоохранения.

Сейчас в Филатовской больнице 1,6 тысячи койко-мест отдали для пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Из них свободными остаются только триста коек, остальные заняты.

Собянин отметил, что Филатовская больница является одним из важных пунктов приема таких пациентов. Москвичей с симптомами также доставляют в инфекционную больницу в Коммунарке.

По словам главврача больницы Дениса Проценко, сейчас в Коммунарке лечение получают 324 человека. Он рассказал, что из 125 случаев подключения к аппарату ИВЛ успешными были 17. Проценко оказался в числе врачей, которые уже переболели коронавирусом.

Ранее сообщалось, что врач из Московской области рассказал, как спас своих родных от болезни, надев медицинскую маску.