Победивший коронавирус врач из Подмосковья рассказал, как спас семью от болезни

Москва, 10 мая. Заведующий патологоанатомический отделением больницы в Ивантеевке Павел Громолюк рассказал о том, как спас семью от болезни.

Первые симптомы коронавируса проявились 2 апреля, термометр показал 37,2. Мужчина сразу надел маску и попросил супругу соблюдать дистанцию.

«Были шуточки и со стороны супруги, мол, прекращай всю эту ерунду. На работе тоже», — рассказал врач, его слова передает телеканал «360».

Врач изолировался в отдельной от родных комнате, еду ему оставляли под дверью. Супруга с детьми минимизировала контакты. Они стали намного чаще убираться в квартире и мыть руки, проветривать помещение.

Громолюк заявил, что уже переболел коронавирусом. Последние анализы показали, что он полностью выздоровел. Он добавил, что именно маска спасла его семью от болезни.

Сейчас врач вернулся на работу, где не снимает маску. Он признался, что выходит из дома, сразу надевая средства защиты.

Медики напоминают, что перчатки и маску лучше надевать сразу, чтобы не прикасаться к потенциально опасным поверхностям в подъезде — перилам, ручкам дверей, кнопкам лифта. Это также касается поручней эскалаторов и вагонов метро, автобусов.