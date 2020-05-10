Режим самоизоляции в День Победы нарушило менее тысячи москвичей

Москва, 10 мая. Менее тысячи протоколов об административном правонарушении составили в Москве 9 мая, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Нарушения режима самоизоляции в День Победы не были массовыми. По мнению Данчикова, горожане были достаточно дисциплинированными, составлено почти 900 протоколов.

С 12 мая в столице вводят масочный режим. Носить средства защиты нужно в местах общего пользования, в транспорте.

Нерабочие дни продлены до 11 мая, в понедельник президент Владимир Путин рассмотрит вопрос о продлении этой меры. Он поручил Кабмину РФ продумать меры по постепенному выходу из ограничений.

Социологи провели опрос среди россиян о том, когда могут отменить карантинные меры. Почти половина респондентов считают, что ситуация с коронавирусом нормализуется в июне. 10% надеются, что вирус не будет таким активным уже в конце мая.