Минздрав Подмосковья отреагировал на фейки о нехватке масок для врачей

Москва, 10 мая. В Минздраве Московской области опровергли информацию о том, что в центральной горбольнице Реутова не хватает средств индивидуальной защиты.

Несколько медиков из подмосковной больницы заявили, что им не хватает масок. Они пожаловались, что врачам приходится стирать средства защиты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Все сотрудники Реутовской больницы обеспечены медицинскими масками, перчатками, респираторами, халатами, защитными комбинезонами, дезинфицирующими средствами», — сказали в региональном Минздраве.

Кроме того, медики регулярно сдают тесты на коронавирус, добавили в ведомстве.

ВИнтернете также появился ролик, на котором медсестра из Солнечногорска рассказывает о проблемах в больнице. В Минздраве Московской области отметили, что эта медсестра никогда не работала с пациентами из инфекционного отделения. Ее заявления о проблемах в медучреждениях, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае местный житель стал фигурантом уголовного дела о фейках про коронавирус.

Напомним, что в конце апреля так называемый профсоюз «Альянс врачей» распространял информацию о нехватке средств защиты среди медиков в России. Однако сами медработники заявили, что ситуация нормализовалась.

В экспертном сообществе считают, что глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева пытается обогатиться на коронавирусе, собирая средства на нужды медиков.