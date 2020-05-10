Грабители в Москве вынесли все драгоценности из квартиры экс-супруги Дерипаски

Москва, 10 мая. Неизвестные проникли в квартиру бывшей супруги бизнесмена Олега Дерипаски в Москве и разбили сейф кувалдой, сообщил источник.

Экс-супруга миллиардера Полина Юмашева владеет апартаментами в Большом Левшинском переулке в центре столицы. Похитители проникли в квартиру через балкон и вынесли все драгоценности.

Следы кражи заметила помощница Юмашевой, когда пришла проверить квартиру. Когда было совершено преступление, пока неизвестно.

Как пишет издание Ura.ru, Полина Юмашева занимается издательстким делом. Она возглавляет холдинг Forward Media Group. Бизнесвумен была замужем за Дерипаской с 2001 по 2018 годы.

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