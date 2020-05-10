Проценко назвал число выживших после подключения к ИВЛ в Коммунарке

Москва, 10 мая. Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко поделился статистикой по использованию аппаратов ИВЛ.

Из 125 случаев у 17 пациентов (13,6%) отлучение от ИВЛ было успешным. По словам Проценко, 30% пациентов, которые были подключены к ИВЛ, привозила скорая помощь.

21% пациентов перевели из других больниц и 49% в реанимацию перевели из стационара инфекционной больницы, поскольку у них ухудшилось состояние здоровья. По данным на 10 мая, в Коммунарке лечатся 324 человека.

Больница в Коммунарке была одним из первых медучреждений, куда привозили пациентов с подозрением на коронавирус. Главврач Проценко через какое-то время заболел сам.

Он продолжал частично выполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции. Проценко признался журналистам, что надеялся на иммунитет, сформированный за годы работы в больнице.

После того, как врач полностью поправился, он снова начал полноценно работать. Для многих Проценко стал символом борьбы с коронавирусом в России.