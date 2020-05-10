Метрополитен Москвы с 12 мая откроет 48 закрытых из-за коронавируса вестибюлей

Москва, 10 мая. Метрополитен Москвы с 12 мая откроет 48 из 78 вестибюлей, которые были закрыты из-за коронавируса, сообщили в городском департаменте транспорта.

В первую очередь откроют станции, где проходят более полутора тысяч пассажиров в сутки. С 5 мая в столичном метрополитене поступили в продажу наборы индивидуальной защиты. Комплект, в который входит маска и перчатки, продается по 50 рублей.

При поездках в транспорте необходимо надевать маску и перчатки, поскольку они являются первым барьером на пути распространения вируса. Также при себе необходимо иметь цифровой пропуск.

Дептранс Москвы призвал водителей заранее проверять, привязан ли госномер машины к пропуску. Власти назвали главные ошибки при оформлении пропусков.

Ранее известная теледоктор Елена Малышева назвала главным симптом коронавируса, при котором нельзя откладывать госпитализацию.