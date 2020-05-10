Власти назвали главные ошибки москвичей при оформлении пропусков на транспорт

Москва, 10 мая. Столичные власти рассказали, какие ошибки допускают москвичи при оформлении пропуска на личный транспорт.

В департаменте транспорта пояснили, что при привязке авто к цифровому пропуску водители могут указать неправильный госномер. Например, ввести 777 вместо 77 или пропустить букву.

В ведомстве просят внимательно относиться к заполнению формы. Проверить информацию о пропуске для поездок на машине можно в в Telegram-боте «Проверка АВТОпропуска».

В оперштабе сообщили, что в РФ снизился коэффициент распространения коронавируса до 1,04. Это самый низкий показатель с начала эпидемии в стране.

Почти половина россиян считают, что коронавирус перестанет распространяться в июне. Только 10% возлагают эти надежды на конец мая. Еще 10% респондентов полагают, что до нормализации эпидемиологической ситуации не менее полугода.

Россияне уверены, что для полного преодоления эпидемии нужна вакцина. По оценкам ученых из Швейцарии, вакцина может появиться через два года. Однако немецкие исследователи готовятся к клиническим испытаниям своего препарата уже летом.