Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая

Москва, 10 мая. Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.

Площадь временного медучреждения составляет 18 тысяч квадратных метров. Для работы привлечены медики из других регионов России.

Такой же госпиталь появится в парке «Патриот». Стационар рассчитан более чем на тысячу человек. В каждой палате есть туалет, душ, вентиляция.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, госпиталь оснащен необходимым оборудованием для больных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Стоимость реализации проекта составила более 900 млн рублей.

На сайте администрации Подмосковья опубликовали карту с аптеками, в которых можно приобрести недорогие лекарства и маски, перчатки.

Одному покупателю отпускают не более 30 масок. Жители региона должны оставаться в самоизоляции до конца месяца.