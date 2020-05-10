Москвич ранил ножом мужчину, застрелившего его сына из ружья

Москва, 10 мая. Неизвестный застрелил из ружья мужчину в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло утром 10 мая на Митинской улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов произвел выстрел.

Очевидцем конфликта стал отец погибшего. Он схватил нож и нанес удар нападавшему. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Еще один инцидент произошел в Омской области, где конфликт пенсионера и ветерана-долгожителя закончился убийством. Мужчина во время ссоры зарезал ветерана.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 74-летняя женщина устроила кровавую резню. Она напала с ножом на своего мужа и взрослую дочь. Пострадавшие получили несколько серьезных ранений, но выжили.