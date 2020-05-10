Коронавирус выявили у 5,5 тысячи москвичей за сутки

Москва, 10 мая. За сутки в Москве зафиксировали еще 5551 случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по мониторингу.

Общее число выявленных зараженных составило 109 740 человек, суточный прирост равняется 5,3%. Жителей столицы обязали носить перчатки и маски.

Как считают в Роспотребнадзоре, это единственный защитный барьер на пути распространения вируса. Москвичи должны оставаться в самоизоляции до конца майских праздников. Можно жить в квартире не по месту прописки, главное, соблюдать все меры при выходе на улицу.

Власти Москвы оказывают социальную поддержку всем, кто потерял работу. Пособие по безработице составляет 19,5 тысячи рублей, плюс выплачиваются дополнительные деньги на каждого ребенка.

Параллельно правительство города поддерживает малый и средний бизнес. Мэр Москвы Сергей Собянин подготовил несколько пакетов мер поддержки предпринимателей, в том числе девелоперского бизнеса. В основном, они касаются отсрочки платежей за аренду земли и налогов.

Как говорят эксперты, коронавирус повлиял на покупки россиян. Увеличились продажи спортивных товаров и лекарственных препаратов, а объем продаж электроники сократился.