Голого мужчину без маски поймали в Подмосковье

Москва, 10 мая. Житель города Серпухов в Московской области разгуливал абсолютно голый, нарушая порядок и режим самоизоляции.

Мужчина появился на улице во дворе многоэтажного дома. По словам очевидцев, дебошира нисколько не смущало, что рядом проходили люди, которые спешили в магазин.

Соседи вызвали полицию, которые приехали на задержание с собакой. Когда нарушитель заметил полицейских, он попытался скрыться. Хулиган залез на трубу, чтобы пробраться на чужой балкон, пишет KP.Ru.

Правоохранители заставили мужчину спуститься, нарушителю грозит штраф.

Аналогичный случай произошел в Петербурге. Мужчину в черных стрингах заметили гуляющим по КАД. Неизвестный с рюкзаком на плечах спокойно шел по обочине, не реагируя на сигналы проезжающих мимо автомобилей.

Ранее сообщалось, что совершенно голая женщина бродила по улицам Ижевска, приставала к прохожим, требуя сигарету. Она стояла на остановке с другими пассажирами, а затем ушла в церковь.